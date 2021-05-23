Задержанный в Минске самолет авиакомпании Ryanair продолжил полет

Авиалайнер Boeing 737-800 компании Ryanair, экстренно севший в воскресенье в национальном аэропорту Минска, вылетел в пункт назначения Вильнюс. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram.

В авиакомпании подтвердили, что власти Белоруссии разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске.

23 мая самолет, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил срочную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».