Стали известны подробности посадки самолета Ryanair в Белоруссии

Представители авиакомпании Ryanair, чей самолет с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту экстренно сел в Минске после сообщения о минировании, раскрыли подробности произошедшего. Детали инцидента стали известны «Новой газете».

В авиакомпании рассказали изданию о том, что об угрозе на борту рейса Афины — Вильнюс сообщили диспетчеры из Белоруссии. После этого они перенаправили самолет в аэропорт Минска.

«Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем», — заявили в Ryanair.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил срочную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил ввести санкции против белорусских властей и уже направил соответствующее предложение председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

Проект Nexta занимался освещением протестов после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.