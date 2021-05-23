Мир
 
Последние новости
Стали известны подробности посадки самолета Ryanair в Белоруссии
Пловчиха Ефимова выиграла бронзу на чемпионате Европы
Manizha поделилась впечатлениями от «Евровидения»
Американский политик поругался с телеведущим из-за рекламы армии России
В Чехии назвали Россию угрозой для стран Центральной Европы
Подозреваемого в сексуальном насилии над детьми 7 и 9 лет россиянина задержали
Сборная Белоруссии обыграла Швецию впервые в истории чемпионатов мира по хоккею
Госсекретарь США назвал единственное решение палестино-израильского конфликта
Гарик Харламов поздравил Гузееву с днем рождения и назвал своей музой
Новости партнеров

Против Белоруссии захотели ввести санкции из-за посадки рейса Ryanair

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

После инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий захотел ввести санкции против белорусских властей и уже направил соответствующее предложение председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом польский премьер написал в Twitter.

Глава польского правительства рассказал, что попросил рассмотреть инициативу в ходе завтрашнего европейского совета. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — подчеркнул он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил срочную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Ему может грозить смертная казнь.

Проект Nexta занимался освещением протестов после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Австрии призвали расследовать инцидент с посадкой Ryanair в Минске
СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании Ryanair
От Ryanair потребовали объяснений после посадки самолета в Минске
МВД Белоруссии подтвердило задержание создателя Telegram-канала Nexta