От Ryanair потребовали объяснений после посадки самолета в Минске

Пользователи сети обрушились с критикой на авиакомпанию Ryanair после того, как ее самолет, на борту которого находился создатель признанного в Белоруссии иностранной экстремистской организацией Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, приземлился в Минске. В комментариях к последнему посту компании в Instagram от нее потребовали объяснений.

Многие пользователи начали задавать под публикацией вопросы о том, как Ryanair могла допустить произошедшее. «Почему вы сделали это?» — спрашивали они. «Сколько заплатили вашим пилотам?» — упрекали другие.

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Действия авиакомпании в сети также посчитали «преступлением против человечества», а саму Ryanair назвали «сообщником диктатора». «Позор вам за поддержку незаконного режима и политических репрессий в Беларуси!» — критиковали компанию.

Пользователи также потребовали международного расследования по делу Протасевича и обратили внимание на то, что в Белоруссии ему может грозить смертная казнь. «Вы убили своего пассажира! Вы понимаете это?», «Эй, Ryanair, твой самолет был украден белорусским правительством. Один из твоих пассажиров может быть убит. Где твоя реакция?!» — писали в комментариях под постом.

Протасевича задержали в Минске после посадки самолета, в Белоруссии ему грозит смертная казнь. Самолет, на борту которого он находился, следовал по маршруту Афины — Вильнюс, однако был вынужден приземлиться в Минске после сообщения о минировании.

В ноябре КГБ Белоруссии внес основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил в их отношении уголовные дела. Путило и Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Оба автора интернет-проекта находятся в межгосударственном розыске. В конце октября минский суд признал экстремистскими материалы Telegram-канал Nexta, который активно освещает протесты в Белоруссии, начавшиеся в августе после президентских выборов, и его логотип. После этого проект провел ребрендинг и стал называться Нехта — кириллицей вместо латиницы.