В Белоруссии решили признать Telegram-канал NEXTA экстремистской структурой

Следственный комитет (СК) Белоруссии инициировал признание редакции Telegram-каналов NEXTA в качестве иностранной экстремистской организации и ее запрет на территории страны. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает ТАСС.

Как сообщили в СК, следователи установили, что у редакции NEXTA, фактически созданной Степаном Путило, есть признаки иностранной экстремистской организации (ИЭО). СК Белоруссии инициировало признание редакции ИЭО и запрещение ее деятельности в стране.

В СК также заявили, что материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения.

15 марта сообщалось, что администрация одного из крупнейших белорусских оппозиционных Telegram-каналов NEXTA приняла решение больше не координировать протестные акции против президента Александра Лукашенко.