СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании Ryanair

Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил о возбуждении уголовного дела по факту сообщения о ложном минировании самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса», — указывает ведомство.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Ему может грозить смертная казнь.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.