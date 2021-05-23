В Белоруссии рассказали об угрозах сбить самолет Ryanair с пассажирами на борту. Об этом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Народное антикризисное управление поступила информация о том, что гражданские авиационные власти Белоруссии — диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали применить насилие в отношении воздушного судна. Латушко отметил, что именно для этих целей в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Белорусский оппозиционер также назвал действия властей страны «актом государственного терроризма», который требует незамедлительной реакции со стороны международного сообщества.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан.

Вскоре после этого коллеги Протасевича удалили его страницы в Facebook и Instagram. Они решили ликвидировать страницы, чтобы уберечь от правоохранительных органов личные переписки задержанного.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.