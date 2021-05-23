Стала известна реакция создателя Telegram-канала Nexta на посадку в Минске

Пассажир рейса авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс, совершившего экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании, описал реакцию создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом стало известно белорусской службе «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), издание цитирует «Московский комсомолец».

По словам пассажира, к моменту, когда рядом с лайнером появился истребитель белорусских ВВС, никаких происшествий на борту не было. «После внезапного маневра самолета один парень начал паниковать, схватился за голову», — рассказал он.

После посадки всех вывели из самолета и проверили ручную кладь. Протасевич успел пообщаться с другими пассажирами и рассказать, кто он. По словам рассказчика, перед тем, как его увели, создатель Nexta сказал: «Здесь меня ждет смертная казнь». При этом рядом с ним все время находился силовик.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан.

Вскоре после этого коллеги Протасевича удалили его страницы в Facebook и Instagram. Они решили ликвидировать страницы, чтобы уберечь от правоохранительных органов личные переписки задержанного.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.