Аккаунты создателя Telegram-канала Nexta в соцсетях удалили

Аккаунты задержанного в Минске основателя запрещенного в Белоруссии Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Facebook и Instagram удалили. Об этом сообщается в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», на котором задержанный работает главным редактором.

Коллеги Протасевича рассказали, что решили ликвидировать страницы, чтобы уберечь от правоохранительных органов личные переписки задержанного. «Правда в том, что это сделали мы, чтобы личная переписка Романа не попала к ним в руки», — отметили они в опубликованном посте.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича, чтобы тот мог продолжить поездку в Вильнюс. Глава государства выразил убежденность в том, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился задержанный, был принужден к экстренной посадке в Минске «подчиненными белорусскому режиму службами». Он обратился к союзникам по НАТО и ЕС с призывом незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. Ему может грозить смертная казнь.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.