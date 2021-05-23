В Белоруссии заявили о задержании девушки создателя Telegram-канала Nexta

Власти Белоруссии, вероятно, задержали девушку создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает лишенный регистрации в Белоруссии правозащитный центр «Весна» в своем Telegram-канале.

По сведениям правозащитников, девушка белорусского оппозиционного активиста, направлявшаяся в Вильнюс, так и не добралась до конечной точки своего маршрута.

До этого сообщалось, что самолетом авиакомпании Ryanair, ранее совершившим экстренную посадку в Минске, в пункт назначения Вильнюс не вылетели шесть человек. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что среди оставшихся пассажиров — двое граждан Белоруссии и четверо россиян.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан.

Проект Nexta освещал протесты против президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, он был признан в стране иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.