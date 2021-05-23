В ЕС пообещали не оставить без ответа инцидент с Ryanair

Инцидент с самолетом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске, не останется без ответа и серьезных последствий со стороны ЕС. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает ТАСС.

«Тот факт, что самолет, курсирующий между двумя государствами ЕС, был вынужден совершить промежуточную посадку под предлогом угрозы минирования, является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе», — приводит агентство слова главы ведомства.

Маас также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что таким образом был произведен арест основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он подчеркнул, что данный инцидент обсудят на предстоящем заседании неформального Европейского совета.

«В любом случае Белоруссия должна незамедлительно обеспечить безопасность, неприкосновенность и свободу всем пассажирам и освободить Романа Протасевича», — заявил министр иностранных дел Германии.

23 мая самолет Ryanair, следовавшим по маршруту Афины–Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после получения сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA, освещавшего протесты в Белоруссии, Роман Протасевич был задержан. После примерно пяти часов, проведенных в Минске, самолет продолжил полет.