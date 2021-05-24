Лавров оценил позицию Белоруссии по ситуации с задержанием создателя NEXTA

Москва призывает воздержаться от поспешной оценки ситуации с принудительной посадкой лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержанием находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook-аккаунте российского ведомства.

«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», — заявил Лавров. Министр напомнил, что его белорусский коллега уже выразил готовность к прозрачности в расследовании инцидента и назвал такую позицию разумной.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились.

В Еврокомиссии назвали инцидент с посадкой самолета неприемлемым. Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования. В правительстве Франции сообщили, что европейские власти думают прекратить авиаперелеты над Белоруссией, ввести запрет на полеты национального перевозчика «Белавиа» в аэропорты ЕС и приостановить наземное транспортное сообщение со страной.

Минские власти считают Протасевича виновным в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.