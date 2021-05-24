Создателя NEXTA признали политзаключенным

Белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенным создателя и главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

Правозащитники отметили, что Протасевич подвергался преследованиям еще до завершения президентских выборов в Белоруссии. Публикации в NEXTA они сочли мирной реализацией прав белорусов на распространение информации и подчеркнули, что канал не призывал к насильственным действиям против силовиков.

«В этой связи мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирным выражением его мнения и его собственными политическими убеждениями», — говорится в сообщении. Под публикацией, помимо «Весны», подписалась также Белорусская ассоциация журналистов и несколько других гражданских объединений.

Правозащитный центр «Весна» собирает информацию о задержанных и осужденных из-за общественной деятельности или акций протеста белорусов. Он был лишен регистрации в республике, но продолжает оказывать помощь пострадавшим. После президентских выборов в августе 2020 года центр признал политзаключенными более 400 человек.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича и его девушку Софию Сапега.

На родине главреда обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.