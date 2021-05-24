Самолет с создателем NEXTA пытался быстрее покинуть небо над Белоруссией

Пилот самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился создатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, пытался быстрее покинуть воздушное пространство Белоруссии. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил авиаэксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

По его словам, все рейсы, которые ранее летали в Вильнюс через белорусскую территорию, как правило, начинали снижение за 170 километров, в небе над Минском.

«В данном случае самолет до самого конца не снижался, он шел на крейсерской высоте и крейсерской скорости. Это показывают флайтрадары. Это значит, что летчики не готовились к посадке в Вильнюсе вообще, они до конца пытались как можно скорее покинуть воздушное пространство Белоруссии», — пояснил Лукашевич.

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Он подчеркнул, что фактически экипаж развернул судно в обратную сторону, когда до границы с Литвой оставалось 30 километров.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту экс-главреда NEXTA Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.