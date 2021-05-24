Очевидцы рассказали о задержании создателя NEXTA

Очевидцы рассказали, как происходило задержание создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По словам одной из пассажирок самолета компании Ryanair, авиаборт «с истребителями посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы», передает литовский портал Delfi.

Женщина сообщила, что когда находившийся в салоне оппозиционер услышал, что лайнер совершит посадку в Минске, «на него было страшно смотреть». Протасевич заявил, что ему грозит смертная казнь.

«Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать», — рассказал другой очевидец.

Еще один пассажир уточнил, что в самолете силовики не применяли к главреду Telegram-канала NEXTA физического насилия, и добавил, что Протасевич был напуган. «Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», — заключил мужчина.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Ранее Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело из-за вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair. Отмечается, что действия Минска можно охарактеризовать как захват воздушного судна, а само расследование ведется «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом». Дело было открыто по двум статьям уголовного кодекса.