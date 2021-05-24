Задержанный создатель NEXTA уговаривал пилотов Ryanair отказаться от посадки

Одна из пассажирок самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создатель и главред Telegarm-канала NEXTA Роман Протасевич уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Как утверждает девушка, сразу после решения о приземлении оппозиционер подошел к членам экипажа и сказал: «Не делайте это. Они убьют меня, я беженец». В ответ пилоты заявили, что обязаны это сделать, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Пассажирка также опубликовала фотографию, сделанную во время ожидания вылета в Минске. На ней изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: «К нам относились, как к заключенным».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.