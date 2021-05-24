Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело из-за вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair по требованию белорусских диспетчеров, начато досудебное расследование. Об этом сообщает портал BNS со ссылкой на начальника отдела коммуникаций ведомства Эляну Мартинонене.

По ее словам, действия Минска можно охарактеризовать как захват воздушного судна, а само расследование ведется «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом». Дело было открыто по двум статьям уголовного кодекса.

Отмечается, что литовская полиция уже опросила первых свидетелей из числа пассажиров и членов экипажа. Она намерена наладить сотрудничество в рамках расследования с официальными лицами и профильными ведомствами стран Евросоюза.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.