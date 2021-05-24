Украина назвала Россию организатором спецоперации по аресту создателя NEXTA

На Украине советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал посадку авиалайнера в Белоруссии с целью арестовать основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По мнению Подоляка, данный инцидент является проявлением международного терроризма. Подоляк также считает, что «главным выгодоприобретателем и организатором» этой спецоперации является Россия. Он пояснил, что так как Минск равнодушен к своей репутации, то за инцидентом может стоять Москва.

Среди возможных санкций в адрес Белоруссии Подоляк назвал «запрет на небо» и возможную изоляцию страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром.

Политик подчеркнул, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и подвергают риску жизни других пассажиров.

Ранее 23 мая самолёт компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва. На борту лайнера находился Роман Протасевич — создатель Telegram-канала NEXTA, который в Белоруссии признали иностранной экстремистской организацией и запретили на территории страны. Он был задержан сразу после посадки самолёта.

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