Белоруссия создала комиссию по инциденту с самолетом Ryanair

Белорусские власти создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, после которой был задержан создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций республики.

Представители ведомства заверили, что в ближайшее время представят собственную версию произошедшего. Состав комиссии и сроки начала расследования инцидента не называются.

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что на борту воздушного судна могли присутствовать несколько сотрудников КГБ Белоруссии, которые следили за оппозиционером и сошли с самолета сразу после экстренной посадки лайнера в Минске. Произошедшее он охарактеризовал как «акт спонсируемого государством пиратства».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали Протасевича и его девушку — гражданку России Софью Сапегу.

На родине журналиста обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.