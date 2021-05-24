Ryanair рассказала о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске самолета

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту севшего в Минске из-за сообщения о бомбе самолета могли присутствовать несколько сотрудников КГБ Белоруссии, сообщает ТАСС.

По его словам, представители спецслужб во время полета следили за создателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем и сошли с самолета сразу после экстренной посадки лайнера в Минске. Произошедшее глава компании охарактеризовал как «акт спонсируемого государством пиратства». «Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО», — сказал О’Лири.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что после задержания Протасевича в пункт назначения из Минска не вылетели как минимум шесть человек. Двое из них были гражданами Белоруссии, четверо — России.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.