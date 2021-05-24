Латвийская AirBaltic прекратит полеты над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic прекратит полеты над Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета компании Ryanair и задержания силовиками создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил министр транспорта республики Талис Линкайтс в эфире «Латвийского радио».

По его словам, действия Минска в отношении воздушного судна стали неординарной ситуацией, которая грозит поставить под угрозу безопасность полетов в воздушном пространстве страны в целом. Министр подчеркнул, что Латвийское агентство гражданской авиации вскоре обнародует рекомендации для перевозчиков и призвал пассажиров следить за расписанием вылетов на сайте рижского аэропорта.

Ранее Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту угона воздушного судна из-за ситуации с самолетом Ryanair. Полиция начала досудебное расследование, были опрошены пассажиры и члены экипажа лайнера.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.