Белоруссия заверила в отсутствии угроз со стороны диспетчеров пилотам Ryanair

Белорусские диспетчеры не угрожали применением силы экипажу самолета компании Ryanair, но дали рекомендации посадить судно из-за опасности взрыва на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя гендиректора госпредприятия «Белаэронавигация» Олега Казючица.

Он заверил, что у диспетчеров отсутствуют полномочия принуждать экипаж к посадке «бандитскими методами», однако они обязаны предупредить пилотов об угрозе, если судно в этот момент находится в воздушном пространстве страны.

Ранее Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту угона воздушного судна из-за ситуации с самолетом Ryanair. Полиция начала досудебное расследование, были опрошены пассажиры и члены экипажа лайнера.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.