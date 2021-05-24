Белоруссия обвинила Евросоюз в политизации инцидента с самолетом Ryanair

Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило страны Евросоюза в политизации инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой был задержан создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается», — заявил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз. Он заверил, что после случившегося в адрес белорусских властей все чаще стали звучать «ничем не подтвержденные обвинения» и «клеиться ярлыки».

Чиновник также посетовал на нежелание иностранных политиков и дипломатов разобраться в ситуации объективно и призвал их дождаться официальных заключений белорусских экспертов. «Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы», — сказал Глаз.

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что на борту воздушного судна могли присутствовать несколько сотрудников КГБ Белоруссии, которые следили за оппозиционером и сошли с самолета сразу после экстренной посадки лайнера в Минске. Произошедшее он охарактеризовал как «акт спонсируемого государством пиратства».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали Протасевича и его девушку — гражданку России Софью Сапегу.

На родине журналиста обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.