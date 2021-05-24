Стало известно о критическом состоянии бывшего главреда NEXTA

Мать бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Состояние журналиста оценивается как критическое из-за проблем с сердцем, сказала Наталья Протасевич.

Ранее пассажиры ирландского лоукостера Ryanair рассказали, что Протасевич был «сильно испуган» принудительной посадкой самолета в Минске. Он хотел избавиться от некоторых личных вещей после того, как узнал о резкой смене курса лайнера.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.