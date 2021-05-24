Создатель NEXTA хотел избавиться от телефона и ноутбука после поворота на Минск

Создатель и бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в результате принудительной посадки самолета ирландского лоукостера Ryanair в Минске, хотел избавиться от некоторых личных вещей, после того как узнал о резкой смене курса лайнера. Об этом пишет Independent.

Пассажиры рейса рассказали, что Протасевич был «сильно испуган», так как понял, что будет задержан властями. Сразу после объявления о повороте на белорусскую столицу журналист встал со своего места, открыл багажную полку и достал оттуда мобильный телефон и ноутбук.

«[Он] взял свою ручную кладь и пытался разделить вещи, например, он отдал своей девушке компьютер», — заметил один из собеседников издания и предположил, что Протасевич также мог передать какие-либо свои вещи другим попутчикам. Еще один путешественник сообщил, что создатель NEXTA буквально трясся в процессе снижения воздушного судна. «Сначала он нервничал, но потом, вероятно, понял, что ничего не может изменить. Он успокоился и принял это», — поделился очевидец.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Белоруссией. Решение будет принято в связи с недавними событиями, произошедшими в аэропорту Минска, пояснили в пресс-службе президента Украины.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска, совершил экстренную посадку в Минске. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.