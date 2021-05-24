Пилот прокомментировал действия экипажа севшего в Минске самолета Ryanair

Пилот Андрей Литвинов прокомментировал действия экипажа самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту после сообщения о минировании. По его словам, если командир воздушного судна получает информацию о наличии бомбы, он должен посадить лайнер на ближайшем аэродроме. Об этом летчик рассказал в интервью изданию «47 News».

«Само по себе сообщение о бомбе — это ЧП. Это стресс для экипажа. Моральная сторона вопроса, плюс надо готовиться к посадке на ближайшем аэродроме. Посмотреть, кто ближайший. Провести предпосадочный брифинг. Для этого нужно запросить погоду на аэродроме прибытия. Посмотреть техническую возможность»,— рассказал Литвинов.

Он отметил, что ближайшим аэродром в случае с этим рейсом был Вильнюс. По данным сервиса Flightradar, Минск находился вдвое дальше. «Им проще было садиться в Вильнюсе. Они уже были готовы к посадке. Это я исхожу исключительно из правил полетов и авиационной безопасности», — уточнил пилот.

Ранее Белоруссия заявила об угрозах ХАМАС взорвать самолет Ryanair. По данным Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, угрожавшие взорвать самолет требовали в письме, чтобы Европейский союз прекратил поддерживать действия Израиля.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту главреда NEXTA Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.