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Генерал ФСБ назвал труднообъяснимыми действия Лукашенко в деле самолета Ryanair

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов оценил инцидент с посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Московский комсомолец».

«Меня вся эта история цапанула. Потому что мы уже не первый раз сталкиваемся с труднообъяснимыми действиями [белорусского лидера Александра] Лукашенко. (...) Я полагаю, что, с точки зрения международного права, реакция в отношении Минска за трюк с самолетом последует, и будет достаточно жесткой», — заключил Михайлов.

Он также назвал сложившуюся ситуацию вокруг дела крайне неприятной. «Мне кажется, овчинка выделки не стоила. Если мы говорим о специальной операции в отношении конкретного лица, то ее можно было провести значительно эффективнее, тоньше и с меньшим общественным резонансом», — заявил генерал.

Михайлов подчеркнул, что не понимает людей, которые рассматривают случившееся как удачную операцию. «Надо иногда включать мозги, когда даешь оценки подобного рода действиям», — заметил он, добавив, что появление истребителя в воздухе можно считать избыточной мерой и нонсенсом, который создал атмосферу повышенной агрессии со стороны Белоруссии.

Собеседник издания также предположил, что в ближайшее время в отношении Минска последуют санкции, особенно в сфере авиасообщения. В то же время, по его мнению, юридическую оценку инциденту пока дать нельзя.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Романа Протасевича и его девушку Софию Сапега.

На родине создателя NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.

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