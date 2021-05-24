Белоруссия отреагировала на сведения о планах МиГ-29 сбить самолет Ryanair

Министерство транспорта Белоруссии назвало сведения о планах истребителя МиГ-29 сбить самолет авиакомпании Ryanair в случае отказа совершить посадку в Минске «фантазиями и выдумками». Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о намерении белорусских властей атаковать лайнер ракетами класса «воздух-воздух» распространил 23 мая глава Народного антикризисного управления и член президиума Координационного совета Белорусской оппозиции Павел Латушко. Он заверил, что угроза применения силы исходила от диспетчеров. Доказательств своей позиции не привела ни одна, ни другая сторона.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После вынужденной посадки белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов 2020 года. Взрывных устройств на борту обнаружено не было.

Спустя сутки власти Литвы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье об угоне воздушного судна. Они сочли действия Минска актом государственного терроризма и запретили полеты на свою территорию через воздушное пространство Белоруссии. С инициативой о проведении международного расследования и прекращении сообщения выступили также ряд стран Евросоюза.