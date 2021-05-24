Литва рекомендовала своим гражданам покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Литвы рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Белоруссию, а планирующим туристические или деловые поездки — отказаться от них. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломаты пояснили, что эта просьба связана с инцидентом, когда самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, и последовавшим после этого задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Они выразили уверенность, что поведение белорусских властей опасно не только для своих граждан, но и для иностранцев, находящихся на территории республики.

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» признал Протасевича политическим заключенным и заверил, что преследование журналиста обусловлено его критикой руководства страны. «Мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирным выражением его мнения и его собственными политическими заключенными», — сообщили правозащитники.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича и его девушку Софию Сапега.

На родине главреда обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.