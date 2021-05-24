Литва запретила полеты на свою территорию через Белоруссию

Власти Литвы запретили иностранным и национальным авиакомпаниям совершать полеты на свою территорию через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новые требования вступают в силу с полуночи 25 мая (время совпадает с московским). Они были вызваны инцидентом с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам», — пояснил министр транспорта республики Марюс Скуодис.

Он поручил довести эту информацию до пилотов всех воздушных судов, прибывающих или отправляющихся из страны.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича и его девушку Софию Сапега.

На родине главреда обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.