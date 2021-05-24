Зеленский поручил прекратить авиасообщение Украины с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Решение будет принято в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая, пояснили в пресс-службе президента Украины.

Минск с 2015 года является главным стыковочным пунктом для украинцев при полетах в Москву.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени солдат палестинского движения ХАМАС.

Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.