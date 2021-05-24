Британия попросила авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии

Управление гражданской авиации Британии попросило авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс в своем Twitter.

По словам Шэппса, такая мера позволит обеспечить безопасность пассажиров. Кроме того, чиновник распорядился отозвать разрешение на полеты в Британии белорусского национального авиаперевозчика «Белавиа».

Ранее в правительстве Франции сообщили, что европейские власти думают прекратить авиаперелеты над Белоруссией, ввести запрет на полеты национального перевозчика «Белавиа» в аэропорты ЕС и приостановить наземное транспортное сообщение со страной. Власти Литвы уже запретили иностранным и национальным авиакомпаниям совершать полеты на свою территорию через воздушное пространство Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска, совершил экстренную посадку в Минске. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.