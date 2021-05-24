Лавров рассказал о задержанной с создателем NEXTA россиянке

Москва обратилась в МИД Белоруссии с просьбой предоставить консульский доступ к российской гражданке, задержанной вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook-аккаунте российского ведомства.

Лавров также сообщил, что российский МИД связался с отцом девушки.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Также сообщалось, что власти Белоруссии предположительно задержали девушку Протасевича, которая летела вместе с ним. Уточнялось, что задержанная — гражданка России. По сведениям правозащитников, девушка белорусского оппозиционного активиста, направлявшаяся в Вильнюс, так и не добралась до конечной точки своего маршрута. Российское посольство в Белоруссии сообщило, что проверит информацию о задержании россиянки в Минске.