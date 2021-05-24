МИД проверит информацию о задержании россиянки в Минске

Российское посольство в Белоруссии проверит информацию о задержании россиянки в Минске. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter. Отмечается, что сотрудники посольства находятся «в контакте в белорусскими правоохранителями».

До этого стало известно, что власти Белоруссии, вероятно, задержали девушку создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Предполагаемая задержанная — гражданка России. По сведениям правозащитников, девушка белорусского оппозиционного активиста, направлявшаяся в Вильнюс, так и не добралась до конечной точки своего маршрута.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с вынужденной посадкой самолета в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.