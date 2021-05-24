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Польша возбудила уголовное дело из-за «захвата самолета» в Белоруссии

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Фото: Andrius Sytas / Reuters

Генеральный прокурор Польши Збигниев Зебро постановил возбудить уголовное дело о принуждении к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает местная газета «Речьпосполита».

По словам пресс-секретаря Государственной прокуратуры Польши Лукаша Лапчиньского, польские службы безопасности проведут расследование «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров», передает ТАСС.

Ранее в МИД Франции призвали Европу вести диалог с Россией об урегулировании ситуации в Белоруссии. Также сообщалось, что глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

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