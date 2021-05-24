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Франция призвала Европу обсуждать Белоруссию с Россией

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В Министерстве иностранных дел Франции призвали Европу к обсуждению путей урегулирования ситуации в Белоруссии с Россией. Об этом сообщил госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон, передает французский телеканал BFM TV.

Дипломат заявил, что диалог с Москвой должен проводиться в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он также подчеркнул, что власти страны поддерживают расширение санкций против белорусской стороны из-за инцидента с воздушным судном авиакомпании Ryanair.

«Мы должны проявлять необходимую твердость в отношении Минска», — заключил Бон. По его словам, политическая ситуация в стране вызывает озабоченность в Евросоюзе.

Дипломат отметил, что Париж не исключает полного закрытия воздушного пространства над Белоруссией для европейских самолетов. «Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов», — добавил он. Отмечается, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Минске, находилось 9 французов.

Ранее глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

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