Захарова высказалась об инциденте с самолетом Ryanair в Минске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Дипломат высказалась об этом в Facebook.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», — отметила Захарова. Она добавила, что жизнь «цивилизованных демократий» по принципу quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» — прим. «Ленты.ру») потеряла свою актуальность, так как мировые лидеры утратили свои главные управленческие качества.

Дипломат подчеркнула, что использование СМИ для формирования конкретного мнения у населения перестало быть эффективным, так как в интернете сохранились доказательства всех принудительных посадок, арестов и других насильственных действий «блюстителей порядка и хранителей морали». «Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали», — заключила она.

Ранее в МИД Франции призвали Европу вести диалог с Россией об урегулировании ситуации в Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.