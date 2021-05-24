В Госдуме оценили идею санкций из-за ситуации с самолетом Ryanair

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил идею Великобритании, допустившей введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает ТАСС.

«Попытки проецировать на Россию инцидент с посадкой самолета в Минске абсурдны. Более того, раздумья над санкциями в отношении "Северного потока-2" просто смехотворны и напоминают агрессивный русофобский бред», — заявил Слуцкий. По его мнению, в данной ситуации никакой связи с газопроводом нет.

«Госпожа Псаки уже пыталась сделать Белоруссию великой морской державой, приписав ей "берега". Лондон в этом же стиле, по-видимому, намерен сделать из Минска "крупнейшего газового экспортера для Европы", позабыв, что Белоруссия сама закупает в России голубое топливо», — подчеркнул Слуцкий, предложив оставить это на совести учителей географии сегодняшних западных политиков.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую опцию и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

20 мая США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». В санкционные списки внесены организации «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также ряд судов, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев» и другие. Позже Министерство финансов США уточнило, что американские санкции не затронут работу Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба» (МСС), не связанную с «Северным потоком-2» и «Турецким потоком».