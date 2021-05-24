Опубликовано первое видео c бывшим главредом NEXTA из СИЗО

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации массовых беспорядков в Минске. Видео с задержанным из СИЗО опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

По словам Протасевича, никаких проблем со здоровьем у него нет. Он также отметил, что отношение со стороны сотрудников правоохранительных органов к нему «максимально корректное и по закону».

Ранее мать Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.