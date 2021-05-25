Отец создателя NEXTA заявил об избиении сына в СИЗО

Дмитрий Протасевич, отец создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, заявил об избиении сына в СИЗО. Он прокомментировал The Insider видео допроса.

Он предположил, что у Протасевича может быть сломан нос.

«Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре (возможно, сломан) и левая сторона лица. Пачка даже не его сигарет», — сказал отец.

Вечером 24 мая было опубликовано первое видео c Протасевичем из СИЗО. Он заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации массовых беспорядков в Минске.

Перед этим мать Протасевича рассказала о том, что ее сын найден в одной из минских больниц.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Протасевича в Белоруссии обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.