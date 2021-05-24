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В МИД России прокомментировали задержание создателя NEXTA

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

В МИД России прокомментировали задержание создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам.

«Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», — отметила Захарова, добавив, что посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности «по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта».

В этом же комментарии она подчеркнула, что Россия считает задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии.

Ранее Захарова прокомментировала инцидент в Facebook. «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», — отметила она.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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