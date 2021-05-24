Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 25 мая, выступит с заявлением по инциденту с принудительно посаженным в Минске самолетом Ryanair, на борту которого находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», — говорится в сообщении канала.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Протасевича в Белоруссии обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Еврокомиссии назвали инцидент с посадкой самолета неприемлемым. Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования. Россия назвала произошедшее внутренним делом Белоруссии.