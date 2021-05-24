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ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Евросоюз заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро до тех пор, пока республика«не станет демократической». Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Глава ЕК потребовала освобождения бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По ее словам, в связи с этим инцидентом республику ждет «серьезный ответ Евросоюза».

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, которые финансируют «белорусский режим», а также санкции против авиационного сектора республики.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Романа Протасевича. Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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