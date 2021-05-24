В России оценили действия посадивших самолет с создателем NEXTA пилотов Ryanair

Заслуженный пилот России Виктор Саженин оценил действия летчиков авиакомпании Ryanair, которые экстренно посадили в аэропорту Минска самолет, на борту которого находился создатель и главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, после сообщения о минировании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, если на борту самолета действительно было взрывное устройство, то экипажу не оставалось ничего, кроме как посадить самолет на территории Белоруссии.

«Если это территория Белоруссии, значит, необходимо выполнять посадку на той территории, над которой ты пролетаешь. Я понимаю, что недалеко осталось лететь. Он обязан был выполнить посадку на ближайшем аэродроме, тем более если его туда заводил самолет-перехватчик», — сказал Саженин.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

По словам пассажиров, которые находились на борту самолета, Протасевич просил членов экипажа отказаться от посадки.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала этот инцидент неприемлемым. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал союзников по НАТО и ЕС незамедлительно отреагировать на «угрозу международной гражданской авиации со стороны белорусского режима».

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.