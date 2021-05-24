В России высмеяли идею санкций из-за ситуации с самолетом Ryanair

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высмеял идею Великобритании, допустившей введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, «из всего массива оценок сегодняшнего дня циничная вершина» — это заявление Лондона. «Вершина — просто недосягаемая с точки зрения первооснов порядочности и здравого смысла, норм поведения в межгосударственных отношениях и начал (концов) политической адекватности. Неприглядная и нечистоплотная», — написал Косачев.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с самолетом Ryanair. По его словам, британское правительство изучит такую опцию и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.