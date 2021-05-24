В Польше заявили об утрате последней надежды на блокировку «Северного потока-2»

Ввод санкций США против «Северного потока — 2» был последней надеждой на блокировку проекта для Польши. Об этом в интервью порталу wPolityce заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский.

«Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать», — сказал он.

Парламентарий счел, что теперь энергетическая зависимость Европы от России возрастет и Москва якобы будет в состоянии «шантажировать» государства, зависящие от поставок. «В целом нас ждет геополитическое ослабление ЕС и его восточного фланга, нарушение интересов Польши и ее восточных соседей», — резюмировал он.

Рассуждая о том, что в сложившейся ситуации делать Варшаве, он предложил пересмотреть оборонную политику и увеличить расходы на национальную оборону, подняв их до 4-5 процентов от ВВП.

Отказ США от санкций против проекта «Северный поток-2» ранее назвали «ударом» на Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что дело не только в том, что шансы на завершение строительства газопровода очень высоки, а в том, что эта тема не обсуждалась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. С партнерами, которых уважают, так не поступают, подчеркнул он.