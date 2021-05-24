На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ударом» отказ США от санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, снятие Вашингтоном санкций против компаний, участвующих в проекте, стало «ударом под дых» для Киева. Климкин отметил, что дело не только в том, что шансы на завершение строительства газопровода очень высоки, а в том, что эта тема не обсуждалась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. С партнерами, которых уважают, так не поступают, подчеркнул он.

Экс-министр объяснил, что даже если этот вопрос поднимался во время конфиденциальных разговоров, тогда непонятно, почему это скрыли от широкой общественности. Он добавил, что кризис доверия в отношениях Украины и США — это то, что Киеву сейчас меньше всего нужно. Российские войска все еще частично находятся у границы Украины и угроза никуда не исчезла, рассказал он.

6 мая Блинкен посетил Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещал отвечать на безрассудные или агрессивные действия России. В то же время он отметил, что Вашингтон предпочел бы «более стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой. Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил США за поддержку и мощную санкционную политику в отношении России.