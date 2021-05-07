На Украине рассказали о возмутившем госсекретаря США решении Зеленского

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления «Нафтогаза Украины» возмутило госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации собеседников издания, для американцев сама личность Коболева непринципиальна. «Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета», — сказал диписточник.

Позднее Блинкен подтвердил, что критиковал украинские власти за такое решение.

Кабинет министров Украины 28 апреля уволил прошлого главу «Нафтогаза» Андрея Коболева из-за неудовлетворительной работы компании. Госдепартамент США оказался обеспокоен сменой руководства. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что такие действия — пример «игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой».

Увольнение Коболева грозит Украине проблемами в переговорах по представлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов, считают эксперты.