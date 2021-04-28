Украинский депутат сообщила об увольнении главы «Нафтогаза»

Правительство Украины уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ольга Василевская, передает УНИАН.

По словам Василевской, решение об увольнении кабмин принял на заседании 28 апреля.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко просила Раду поддержать ее предложение об увольнении Коболева и «его коррумпированной шайки».

В конце 2020 года на Украине проходили массовые протесты против повышения цен на газ. Жители перекрывали дороги. Власти пошли на уступки и ограничили цены на энергоносители для населения.

В октябре против руководства «Нафтогаза», в том числе Коболева, было возбуждено дело о госизмене.