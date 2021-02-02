Тимошенко предложила уволить главу «Нафтогаза»

Бывшая премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила депутатов Верховной Рады поддержать ее предложение об увольнении с поста главы государственной компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, пишет РИА Новости.

По ее мнению, это решение позволит снизить цены на газ в стране и расследовать коррупционные преступления. «Попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку», — сказала Тимошенко.

Дмитрий Коболев был назначен на пост председателя правления «Нафтогаза» в 2014 году, позже он возглавил его наблюдательный совет. Ранее украинские оппозиционные депутаты предположили, что компания на протяжении уже нескольких лет не закупает голубое топливо реверсом из Европы, а напрямую гонит его из России, завышая цены. Они обвинили в этом руководство страны и правление «Нафтогаза» в частности.

В декабре прошлого года на Украине развернулись масштабные акции протеста против повышения цен на газ. Недовольные тарифной политикой правительства перекрывали дороги в Полтавской области, антиправительственные демонстрации прошли во Львове, Одессе, Лубнах, Житомире и других населенных пунктах. Позже украинские власти пошли на уступки и ограничили цены на энергоносители для населения.